У Дрогобичі оголосили в розшук вбивцю жінки

У четвер, 2 листопада, у Дрогобичі на Львівщині 54-річний чоловік вибив свою дружину і втік. Зараз його розшукує поліція.

Як розповіли ZAXID.NET у дрогобицькій поліції, вбивство сталося близько 11:00 у приватному будинку в Дрогобичі. 54-річний чоловік вбив свою дружину, після чого втік до лісу. Про трагедію в поліцію повідомили родичі вбитої жінки. Більше подробиць вбиства в поліції поки не розголошують.

Зараз втікача розшукують. Поліцейські задіяли усі сили для розшуку та затримання вбивці. Мешканців просять повідомляти про місце його перебування.

Підозрюваний був одягнений в балонову куртку, чорні джинси, сірі кросівки з оранжевими вставками.

Інформацію можна повідомляти за номерами: 068 086 0787, 098 361 2612, 099 318 7646.