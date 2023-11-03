Вбивця дружини переховувався в дачному кооперативі поблизу Дрогобича

У п’ятницю, 3 листопада, поліцейські затримали 54-річного мешканця Дрогобича, який напередодні вбив свою 47-річну дружину та втік. Чоловік переховувався в дачному кооперативні поблизу Дрогобича, де його і спіймали.

Як розповіли в поліції Львівщини, 54-річний мешканець Дрогобича напередодні посварився з дружиною. Під час конфлікту він вдарив жінку металевою гантеллю по голові, вона померла внаслідок перелому черепа. Одразу після вчинення вбивства чоловік з місця події втік.

Тіло загиблої через кілька годин виявив родич і повідомив у поліцію.

До розшуку втікача були задіяні різні підрозділи поліції. Вбивцю затримали наступного дня неподалік Дрогобича у дачному кооперативі, де він переховувався.

Затриманому повідомили підозру за умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Напередодні поліцейські оголосили в розшук 54-річного вбивцю власної дружини в Дрогобичі.