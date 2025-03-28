Військовому загрожує до 8 років позбавлення волі

З Польщі до України екстрадували військовослужбовця, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка підозрюють у скоєнні ДТП з тяжкими наслідками. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у 2023 році військовий скоїв ДТП біля села Старе Бориспільського району Київської області. Чоловік, перебуваючи за кермом легковика, виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобуса. Внаслідок зіткнення транспортних засобів двоє пасажирів автобуса отримали тяжкі травми, а водій – середньої тяжкості.

«Щоб уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув державний кордон України до Республіки Молдова, а потім виїхав до Польщі, де переховувався від правосуддя», – йдеться у повідомленні ДБР.

Військовослужбовця оголосили в міжнародний розшук, згодом його затримали польські правоохоронці. 24 березня 2025 року на українсько-польському кордоні його передали співробітникам ДБР. Після екстрадиції військового затримали та оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 березня ДБР повідомило, що Німеччина передала Україні колишнього заступника керівника управління податкової служби на Полтавщині, який понад два роки перебував у розшуку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.