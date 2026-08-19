Євгеній Хмара виступає у залі парламенту

Народні депутати проголосували за призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради у середу, 19 серпня.

За призначення Андрія Сибіги очільником МЗС проголосували 266 народних депутатів. Утрималися – 14 депутатів, а не голосували 45 нардепів.

Результати голосування за призначення Андрія Сибіги

Перед голосуванням про призначення міністра оборони у Верховній Раді виступив Євгеній Хмара. Він подякував президенту, який подав його кандидатуру та розповів про плани діяльності у Міноборони.

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За призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України проголосували 312 депутатів. Проти проголосували двоє депутатів, жоден не утримався. Ще 20 депутатів не голосували.

Результати голосування за призначення Євгенія Хмари

Після голосування Євгеній Хмара склав присягу.

«Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України», – прокоментував призначення президент Володимир Зеленський.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара – кадровий військовослужбовець СБУ. На початку повномасштабного вторгнення він брав участь у деокупації Київщини, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині. У 2022 році він керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

З квітня 2023 року він працював начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ. У серпні 2023 року Хмара отримав звання бригадного генерала, а в червні 2024 року йому надали звання генерал-майора. 25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

З січня 2026 року, після відставки Василя Малюка з посади голови СБУ, президент призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ. Після кадрових перестановок у Кабміні 16 липня Євгенія Хмару призначили виконувачем обовʼязків міністра оборони. Також тимчасовим виконувачем обовʼязків голови МЗС був Андрій Сибіга.