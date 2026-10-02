Перше бойове застосування балістичної ракети FP-7

Балістична ракета FP-7 української оборонної компанії Fire Point під час першого бойового застосування вдарила по об’єкту на тимчасово окупованій території. Про це 2 жовтня повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Про перше бойове застосування української балістичної ракети днем раніше, 1 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський.

За даними видання, результати удару наразі невідомі. Запуск, ймовірно, міг статись в ніч з 30 вересня на 1 жовтня.

Журналісти зазначають, що обмежені виробничі можливості української оборонної промисловості можуть ускладнювати масове виготовлення FP-7. Відтак перше бойове застосування ракети може мати більше символічне, ніж військове значення, вважає The Wall Street Journal.

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Співзасновниця Fire Point Ірина Терех заявила, що ракету створили у рекордно короткі строки в умовах російських обстрілів.

Нагадаємо, вперше про розробку балістичної ракети FP-7 Fire Point оголосила 4 вересня 2025 року.

За даними Fire Point, FP-7 – балістична ракета, призначена для ураження цілей на відстані до 250 км та доставки бойового навантаження масою до 200 кг. Ракета запускається із наземної платформи, що забезпечує мобільність комплексу та можливість його швидкого розгортання.

FP-7 призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Максимальна висота польоту ракети становить 60 км, а швидкість – до 1500 м/с. Заявлене кругове ймовірне відхилення FP-7 становить близько 14 м. Максимальна тривалість польоту ракети – до 250 с.

Fire Point розробляє FP-7 також у межах програми Freyja зі створення системи протиракетної оборони. Раніше компанія заявляла, що FP-7 має стати доступнішою альтернативою американській ATACMS.