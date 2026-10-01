Україна здійснила перше бойове застосування балістичної ракети FP-7
Наступним етапом має стати виробництво зброї
До теми
Україна вперше застосувала у бою нову тактичну балістичну ракету FP-7. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.
«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Про розроблення FP-7 стало відомо ще у вересні під час пресконференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі. Над ракетою працювала українська компанія Fire Point. FP-7 призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Ракету запускають із наземної платформи, а заявлена дальність її ураження становить до 250 км.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними виробника, FP-7 оснащена бойовою частиною масою близько 200 кг. Максимальна висота польоту ракети сягає 60 км, а швидкість – до 1500 м на секунду. Заявлене кругове ймовірне відхилення FP-7 становить близько 14 м. Максимальна тривалість польоту ракети – до 250 сек.
Нагадаємо, 8 серпня Зеленський заявив, що не всі держави та виробники озброєнь зацікавлені у розвитку українських балістичних і антибалістичних технологій. Однією з причин він назвав конкуренцію на міжнародному ринку зброї.