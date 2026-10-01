Запуск тактичної балістичної ракети FP-7

Україна вперше застосувала у бою нову тактичну балістичну ракету FP-7. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

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Про розроблення FP-7 стало відомо ще у вересні під час пресконференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі. Над ракетою працювала українська компанія Fire Point. FP-7 призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Ракету запускають із наземної платформи, а заявлена дальність її ураження становить до 250 км.

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За даними виробника, FP-7 оснащена бойовою частиною масою близько 200 кг. Максимальна висота польоту ракети сягає 60 км, а швидкість – до 1500 м на секунду. Заявлене кругове ймовірне відхилення FP-7 становить близько 14 м. Максимальна тривалість польоту ракети – до 250 сек.

Нагадаємо, 8 серпня Зеленський заявив, що не всі держави та виробники озброєнь зацікавлені у розвитку українських балістичних і антибалістичних технологій. Однією з причин він назвав конкуренцію на міжнародному ринку зброї.