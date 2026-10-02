Рятувальники евакуювали мешканців навколишніх будинків

У ніч на п’ятницю, 2 жовтня, внаслідок російської атаки було пошкоджене цивільне підприємство у Рівненському районі. На місці виникла пожежа, через яку евакуювали мешканців навколишніх будинків. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Відповідні служби працюють на місці події», – написав Олександр Коваль у телеграмі.

За інформацією місцевого телеграм-каналу «Рівне 1283», вибух пролунав у Костополі.

Повітряну тривогу в Сарненському та Вараському районах оголосили 1 жовтня о 23:53, у Рівненському – о 00:01 2 жовтня. О 00:12 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного БпЛА повз Костопіль у напрямку Луцька. Відбій повітряної тривоги був о 00:20.

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Нагадаємо, 1 жовтня внаслідок російської атаки постраждала 36-річна мешканка Рівненського району. Жінку госпіталізували з травмами плечей та обличчя, її будинок пошкоджений.