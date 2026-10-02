Начальник техвідділу вимагав хабар за погодження проєкту електрифікації

Поліцейські викрили на хабарі начальника технічного відділу ЛКП «Господар». За версією слідства, посадовець комунального підприємства взяв 20 тис. грн хабаря за погодження документації щодо приєднання до електромереж нежитлового приміщення на вул. Пасічній у Львові. Про це йдеться в ухвалах Галицького районного суду Львова.

За матеріалами справи, начальник технічного відділу ЛКП «Господар» вимагав та одержав від представника власника нежитлового приміщення, розташованого на вул. Пасічній,102, неправомірну вигоду в сумі 20 тис. грн за погодження робочого проєкту на електромонтажні роботи з нестандартного приєднання до електричних мереж цього нежитлового приміщення.

Передача грошей відбулася 4 серпня 2026 року поблизу згаданого приміщення на вул. Пасічній, 102, після чого посадовця ЛКП викрили правоохоронці.

Начальнику відділу ЛКП повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 99,8 тис. грн.

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