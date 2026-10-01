Владімір Путін заявив, що Україна нібито першою почала атакувати російські судна

Російський диктатор Владімір Путін назвав «безглуздою» пропозицію припинити удари по українських суднах в обмін на відмову України від атак на російські нафтопереробні заводи. Про це він заявив у четвер, 1 жовтня, під час виступу на форумі «Валдай».

За словами Путіна, йому пропонують такий формат домовленостей: Україна припиняє удари по російських НПЗ, а Росія натомість не атакує українські судна, які перевозять цивільні вантажі та сільськогосподарську продукцію.

Російський диктатор заявив, що не бачить сенсу в такій домовленості. Він стверджував, що Росія нібито також має цивільні вантажі, зокрема нафту та нафтопродукти, які через санкції не можуть потрапити на світові ринки.

«А ми у відповідь на це муситимемо припиняти удари по чутливих для них об'єктах. Ну, виглядає просто безглуздо», – сказав Путін.

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Путін заявив, що Росія нібито лише відповідає

Водночас глава Кремля вкотре заявив, що Україна нібито першою почала атакувати російські судна.

«Київська влада почала завдавати ударів по наших танкерах, інших кораблях. На початку липня почали, публічно оголосили про це, не соромилися», – стверджував він.

Путін також заявив, що за перші 10 днів нібито було знищено 40 російських кораблів, а загалом пошкоджено понад 100. При цьому він не навів підтверджень своїм твердженням. За його словами, після цього Росія почала завдавати ударів у відповідь.

«Ми почали відповідати. Тепер з усіх прасок до нас надходять звернення: “А давайте припиніть”. Ну, це ж вони почали», – заявив Путін.

На повторне запитання, чи готовий він погодитися на пропозицію про взаємне припинення таких ударів, російський диктатор відповів: «Ні».

Тим часом Росія відновила масовані удари по енергооб'єктах в Україні. У ніч на 30 вересня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ракети та безпілотники атакували енергооб’єкти в Києві, Київській області та інших регіонах, спричинивши пошкодження і руйнування.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав цю атаку наймасштабнішою по українській енергетиці з кінця минулого опалювального сезону. Після ударів місцеву владу закликали перевірити готовність резервних джерел живлення критичної інфраструктури та завершити роботи з їх встановлення і підключення.