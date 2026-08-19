У Дніпрі викрили медикиню на одержанні 12 тис. доларів хабаря

У Дніпрі співробітники Державного бюро розслідувань затримали медикиню військового госпіталю, яка за хабар обіцяла допомогти військовому звільнитися зі служби. Для цього жінка пропонувала здоровому військовому провести операцію на хребті. Про це у середу, 19 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, до медикині військового госпіталю звернувся боєць, який хотів звільнитися зі служби, хоча не мав для цього законних підстав. Жінка запропонувала військовому зробити операцію на здоровому хребті – встановити імпланти. Зазначається, що медикиня переконувала військового, що операція не погіршить його здоровʼя, але наявність імплантів буде підставою для звільнення з армії.

За таку послугу медикиня вимагала 12 тис. доларів. У цю суму входила вартість операції, а також оформлення висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. ДБР затримало жінку під час отримання хабаря.

Під час обшуку у квартирі затриманої слідчі виявили приблизно 6,8 млн грн в іноземній валюті, походження грошей наразі встановлюють. Також зʼясувалося, що медикиня нещодавно придбала квартиру вартістю 100 тис. доларів.

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Медикині оголосили підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує до восьми років увʼязнення та конфіскація майна. Суд уже обрав для неї запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави.

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Нагадаємо, 17 серпня голова Національної поліції Максим Цуцкірідзе повідомив, що в Україні після перевірок скасували 6,5 тис. висновків військово-лікарських комісій про непридатність до служби.