Ірина Федишин оголосила про третю вагітність

У середу, 19 серпня, 39-річна львівська співачка Ірина Федишин оголосила про третю вагітність. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі.

«Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті», – написала Ірина Федишин.

39-річна Ірина Федишин одружена із своїм продюсером Віталієм Човником, вони виховують двох синів: Юрія та Олега.

Подружжя активно допомагає українським військовим. Завдяки концертним турам містами України, Європи та США команда співачки придбала уже 460 авто для ЗСУ. Президент Володимир Зеленський вручив Ірині Федишин відзнаку «Золоте серце» за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху.

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Раніше співачка дала інтерв’ю ZAXID.NET, у якому розповіла про те, як їй вдається акумулювати гроші для масштабної допомоги війську, про організацію турів та початок її шляху, як волонтерки.