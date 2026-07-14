Машини одразу передали військовим для виконання завдань на передовій

Співачка Ірина Федишин придбала ще 9 авто для ЗСУ, а також генератори, Starlink, медичне обладнання. Купити допомогу військовим вдалося завдяки благодійним концертам, які відбулися в Україні у травні та червні.

«Дякую кожному, хто був на наших концертах, придбав квиток, донатив і підтримував ці благодійні заходи. Саме завдяки вам ця допомога стала можливою», – написала Ірина Федишин.

Автомобілі для військових допомогли пригнати волонтери з благодійного фонду «Там, де жива надія». Машини одразу передали військовим для виконання завдань на передовій.

Хто отримав авто від Ірини Федишин:

21 бригада Національної гвардії України;

63 бригада, медики;

102 бригада ТРО;

1 окремий штурмовий полк Да Вінчі;

17 танкова бригада;

1 танковий батальйон 17 ОВМБр;

105 бригада ТРО;

36 бригада морська піхота;

63 лиманська бригада.

Співачка повідомила, що також вдалося допомогти ремонтом автівки для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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Загалом команда Ірини Федишин придбала уже 460 авто для військових. Раніше співачка дала інтерв’ю ZAXID.NET, у якому розповіла про те, як їй вдається акумулювати гроші для масштабної допомоги війську, про організацію турів та початок її шляху, як волонтерки.