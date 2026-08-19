Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії

У середу, 19 серпня, Україна повернула з російського полону ще 103 своїх захисників. Це перший етап чергового обміну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вони захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей», – зазначив Зеленський.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання, тому після повернення їм насамперед надають необхідну медичну допомогу та допомагають пройти відновлення.

За його словами, родини вже отримали звістки про повернення своїх близьких, а деякі звільнені змогли почути рідні голоси телефоном.

Буданов наголосив, що за кожним звільненням стоїть складна та безперервна робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших залучених державних структур. Окремо він подякував Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у процесі повернення українців.

«Продовжуємо боротися за кожного й кожну, хто ще залишається в російській неволі. Визволити всіх – наш обов’язок», – заявив Буданов.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся 26 червня. Того дня Україна повернула з російського полону ще 160 своїх захисників.