Усі звільнені захисники були в полоні ще з 2022 року

У п’ятницю, 26 червня, Україна повернула з російського полону ще 160 своїх захисників. Це вже третій етап великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000», про яких Україна та РФ домовились у травні.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, усі звільнені захисники були в полоні ще з 2022 року. Серед них – військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.

Зустріч звільнених з російського полону українських бійців 26 червня (Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського)

«Вони захищали Україну в Маріуполі та на “Азовсталі”, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках», – написав президент.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів.

Також, за його даними, найстаршому з повернутих захисників – 66 років, наймолодшому – 26 років.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що всі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати й документи. На чоловіків очікує реабілітація для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

У відомстві висловили подяку США та ОАЕ за посередництво та сприяння в організації обміну.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 5 червня, тоді додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний. За словами президента, понад половина визволених перебували в полоні з 2022 року.

Раніше, 15 травня, відбувся перший етап обміну у форматі «1000 на 1000», про який Україна та РФ домовились у межах угоди про триденне припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні. Додому повернулись 205 військовополонених.