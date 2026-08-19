Володимира Журавльова підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік».

У хорватській Пулі затримали громадянина України, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. Про це у середу, 19 серпня, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Затримання відбулося на підставі німецького ордера на арешт. У заяві прокуратури підозрюваного називають Vladimir Z. Судячи з опису, йдеться про Володимира Журавльова, якого Німеччина розшукує у цій справі.

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Німецький ордер на його арешт видали ще в червні 2024 року. За версією слідства, Журавльов був членом української диверсійної групи, яка використовувала яхту для встановлення вибухівки біля газопроводів «Північний потік». У прокуратурі заявили, що проти затриманого є значні підозри у спільній організації вибуху, скоєнні антиконституційного акту диверсії та руйнуванні споруд.

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Журавльова затримали в Пулі співробітники місцевої поліції за координації Головного управління поліції Загреба. Після екстрадиції до Німеччини підозрюваний має постати перед слідчим суддею Федерального верховного суду.

Нагадаємо, німецьке слідство підозрює сімох громадян України у причетності до підриву трьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», який стався 26 вересня 2022 року поблизу острова Борнгольм у Балтійському морі. За версією німецьких слідчих, координувати дії групи диверсантів міг Сергій Кузнєцов. За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці.

27 листопада 2025 року Італія екстрадувала Сергія Кузнєцова до Німеччини, а наступного дня німецький суд взяв його під варту.

Володимира Журавльова також вже затримували за підозрою у причетності до диверсії. Проте 17 жовтня 2025 року польський суд звільнив його з-під варти та відмовився екстрадувати до Німеччини.