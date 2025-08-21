Чоловіка звинувачують в координуванні диверсій на «Північних потоках» у 2022 році

Українцем, якого затримали 21 серпня в Італії за підозрою в диверсії на «Північних потоках» у 2022 році, виявився колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці Сергій К. Про це у четвер, 21 серпня, повідомило Wall Street Journal із посиланням на джерела та італійську поліцію.

За даними газети, поліція затримала в Італії українця Сергія К., який супроводжував сина до місцевого університету. Його викрили, коли він скористався своїм українським паспортом для купівлі квитків для перельоту з Польщі, а також для реєстрації в італійському готелі.

Затриманим виявився капітаном Збройних Сил України у відставці. Видання з посиланням на колишніх командирів чоловіка повідомило, що до того він працював у Службі безпеки України та служив в елітному підрозділі, що брав участь у захисті Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. За даними співрозмовників WSJ, Сергій К. командував підрозділом, який залучали до протиповітряної оборони.

За версією слідства, у 2022 році українця нібито завербував для секретної місії з підриву «Північних потоків» один із військових підрозділів. Військовий начебто очолив команду з двох військовослужбовців та чотирьох цивільних водолазів, які встановили вибухові пристрої на газові трубопроводи.

Підозрюваного мають екстрадувати до Німеччини, де йому мають висунути звинувачення в диверсії. Сергію К. загрожує до 15 років позбавлення волі, проте в разі співпраці зі слідством термін можуть скоротити.

Нагадаємо, 26 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток російських газопроводів. США, Велика Британія та ЄС заявили про диверсію, а на місці пошкодження труби виявили сліди вибухової речовини.

