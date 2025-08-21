Італійські правоохоронці затримали українця за підозрою у вчиненні диверсій на «Північних потоках»

Поліція Італії заарештувала громадянина України Сергія К. за підозрою у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік 2», що стались у 2022 році. Про це у четвер, 21 серпня, повідомила німецька державна радіостанція Deutsche Welle з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Українця затримали в ніч на четвер, 21 серпня, в італійській провінції Ріміні на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Затриманому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд.

За версією слідства, Сергій К. координував дії групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2» у вересні 2022 року. За даними правоохоронців, для здійснення диверсій злочинці, використовуючи підроблені документи, орендували яхту у місті Росток, та розмістили вибухівку біля острова Борнгольм на газопроводах у Балтійському морі. Затриманого Сергія К. планують екстрадувати з Італії до Німеччини.

Німецький щотижневий журнал Spiegel з посиланням на власні джерела стверджує, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. Вказується, що виконавці не мали наміру вчиняти злочин, а хотіли уразити законну військову ціль, оскільки прибутки від постачання російського газу дають можливість Росії фінансувати оборонні витрати. Водночас Deutsche Welle зауважує, що на момент підриву жоден з газопроводів не працював.

Нагадаємо, 26 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток російських газопроводів. США, Велика Британія та ЄС заявили про диверсію, а на місці пошкодження труби виявили сліди вибухової речовини.

14 серпня 2024 року стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив «Північного потоку». Підорюваним виявився дайвер з України Володимир Журавльов.

Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.