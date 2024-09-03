Володимир Ж, якого підозрюють у підриві газопроводів

Німецький сайт Der Spiegel наприкінці серпня повідомив, що підозрюваний у диверсіях на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» водолаз Володимир Журавльов перебував на території Польщі, але уник арешту й втік до України. Однак міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Адам Боднар заявив, що Польща не змогла арештувати водолаза, оскільки того не було на території Польщі. Про це він сказав в ефірі Radio Zet, передає у вівторок, 3 вересня, PAP.

«Місцеперебування цієї особи на території Польщі не встановлено. Німецькі спецслужби вжили заходів, однак їх не вдалося реалізувати у зв'язку з тим, що цього чоловіка не було на польській території», – запевнив Адам Бондар.

За інформацією Der Spiegel, підозрюваний у підриві газопроводів Володимир Журавльов втік з Польщі в Україну на дипломатичному авто. Раніше водолаз зміг безперешкодно проїхати через Німеччину. Німецька влада, як зазначає Der Spiegel, переконана, що влада Польщі попередила розшукуваного й допомогла йому виїхати. Німецькі журналісти ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit провели спільне розслідування й повідомляли, що підозрюваний мешкав у місті Прушкув біля Варшави.

Додамо, що у червні 2024 року Федеральний суд Німеччини видав ордер на арешт Володимира Журавльова. Чоловік одразу потрапив до німецької бази даних розшукуваних осіб, а 21 червня Німеччина направила до Польщі європейський ордер на арешт українця. Згодом, у серпні, американська газета Wall Street Journal повідомила, що за підрив на «Північному потоці-1» і «Північному потоці-2» відповідальна Україна. Однак це заперечив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Крім цього, німецька газета Die Welt опублікувала заяву ексголови Служби зовнішньої розвідки Німеччини Августа Ганнінга, який вважає, що підрив на газопроводах відбувся за підтримки Польщі. Август Ганнінг розповів, що операцію на найвищому рівні погодили президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда.

Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року стався витік газу з газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Нитки магістралей були зруйновані на глибині приблизно 80 м на дні Балтійського моря.