Прокуратура Німеччини підозрює українців у підриві «Північного потоку»

Генеральний прокурор Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив «Північного потоку». Підорюваним виявився дайвер з України Володимир С. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, передає «Європейська правда» у середу, 14 серпня.

Підозрюваний Володимир С. – інструктор з дайвінгу, за даними журналістів, проживав у польському місті Прушкув, що розташоване біля Варшави. Як стверджується, чоловік нібито переховується. Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на джерела стверджує, що українець виїхав з Польщі. Існує припущення, що його могли попередити про арешт.

Один із підозрюваних у підриві Володимир С.

За даними слідчих, в ніч на 8 вересня 2022 року біля німецького Рюгена зафіксували білий Citroën. Володимир нібито був одним із пасажирів авто. Вважається, що саме цей автомобіль підвозив дайверів до яхти «Андромеда», на якій надалі транспортували дайверів до місць підриву. Ордер на арешт Володимира видали на основі показів свідків, які впізнали українця по фото. Зазначається, що прокуратура Німеччини видала ордер ще у червні. Німецькі правоохоронці звернулися до Польщі із проханням арештувати українця, однак цього так і не було зроблено.

Крім того, німецькі правоохоронці підозрюють у підриві ще двох українців – подружню пару. Журналісти зверталися за коментарем до підозрюваної жінки, яку ймовірно, звати Світлана, вона заперечила свою причетність до підриву «Північного потоку». Як пише Tagesschau, Володимир також відкинув звинувачення у підриві.

Зазначимо, що за даними Bild, офіційно прокуратура Німеччини відмовилась коментувати повідомлення ЗМІ про ордер на арешт українця.

Доповнено. Речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як коментарі Onet повідомила, що підозрюваний у підриві Володимир С. виїхав до України. Вона також зазначила, що українець не був внесений у базу розшукуваних осіб, якою користується Прикордонна служба, тому прикордонники не затримали чоловіка.

Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток російських газопроводів. США, Велика Британія та ЄС заявили про диверсію, а місці пошкодження труби виявили сліди вибухової речовини.

Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.