Лот складається із трьох споруд, одна з яких вважається історичною

Державний «Укрексімбанк» вже втретє виставив на продаж свої будівлі в центрі Львова – ідеться про історичний будинок і ще два приміщення на площі Міцкевича, 4. Аукціон відбудеться 11 листопада, ідеться в системі СЕТАМ.

Як писав ZAXID.NET, перші торги з продажу будівлі на вул. Міцкевича відбулися у січні 2024 року. Тоді її продали за 412 млн грн одному з 10-ти учасників попри стартову ціну у 373 млн грн. Проте невідомий покупець згодом відмовився від покупки.

Другі торги відбулися у травні. Тоді ціну підняли до 430 млн грн, але охочих на лот не було. Тепер «Укрексімбанк» повідомив про третю спробу продажу будівлі на площі Міцкевича, 4 у Львові. Стартову ціну знизили до 397,5 млн грн.

Що відомо про лот

Загальна площа будівель «Укрексімбанку», виставлених на аукціон, становить 7108 м2. Рухоме майно лоту складається із 1904 одиниць.

Одна з виставлених на продаж споруд є пам’яткою архітектури і належить до культурної спадщини Львова. Вона нещодавно відреставрована. Її загальна площа становить майже 2,5 тис. м2. Укладення договору купівлі-продажу цього майна можливе тільки після отримання від відповідного органу охорони культурної спадщини погодження на її відчуження (продаж).

Окрім будівлі-пам’ятки, до складу лоту входить ще одне банківське приміщення і технічне приміщення з котельнею та іншими комунікаціями.

Довідково:

Раніше у будівлі на площі Міцкевича, 4 був готель «Європейський». Перший готель тут виник 1804 року. У 1826 році на замовлення Кароля Мате його перебудували під одноповерховий заїжджий двір. У 1830-ті роки готель згадують як чотириповерхову будівлю, яку в 1870-х роках перебудували в неоренесансному стилі, додавши дві вежі на піддашші. Власниками готелю була родина Альзнерів.

У 1920 році готель знову змінив власників, а у 1935 році його знову перебудували. За радянських часів – із 1949 року – тут був готель «Україна». Після 1991 року будівля занепадала.

На початку 2000-х років колишній будинок готелю почав обвалюватися. Після проведення усіх експертиз було вирішено повністю розібрати споруду разом з фундаментами і зводити новий будинок. Перебудова відбувалася з дотриманням усіх процедур, що вимагають пам’ятки архітектури: були проведені обміри та описи старої будівлі, зафіксовані усі її будівельні періоди. Зводити новий будинок вирішили у стилі третього будівельного періоду – неоренесансу. Головний фасад своїм виглядом фактично ідентичний з тим, що можна побачити на давніх фото. Та нова будівля розбудована значно більше вглиб ділянки і має вихід на вулицю Вороного. До експлуатації будинок введений у 2006 році.