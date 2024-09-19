У картині зібрано спогади тих, хто знав Да Вінчі

На екрани українських кінотеатрів вийшов документальний фільм «Да Вінчі». Фільм присвячений життю українського воїна Дмитра Коцюбайла.

Автори фільму докладно розповідають про життєвий шлях Дмитра Коцюбайла, від Майдану до командування військовим підрозділом «Вовки Да Вінчі». Глядачі зможуть довідатись дізнаються про його дитинство, юність, перші бої на сході України та про те, як він став одним із лідерів українського спротиву.

Талановитий хлопець з Прикарпаття навчався в Івано-Франківську на художника, саме тому його позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло відстоював справедливість на Майдані під час Революції Гідності, а з початком війни, 18-річним хлопцем, вирушив на фронт. У 2021 році Дмитро став першим добровольцем, який був за життя удостоєний звання Героя України. Навесні 2022 року очолювану ним з 2016 року штурмову роту перетворено на окремий штурмовий батальйон «Вовки Да Вінчі». Батальйон брав участь у багатьох боях. Останнім для Дмитра став бій за Бахмут навесні 2023 року.

Режисер фільму Володимир Сидько записав спогади про Дмитра його родичів та побратимів, зокрема й Валерія Залужного, Головнокомандувача ЗСУ (2021-2024). До фільму увійшли унікальні відеозаписи друзів, які не публікувалися раніше. Режисер поєднав у картині документальні кадри, інтерв'ю та художні елементи.