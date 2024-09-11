Кадр з фільму «Чорний Петр»знаменитого режисера. Мілоша Формана

У Львові відбудеться культурна програма «Чеські сни». Це тижнева культурна програма, що наступного тижня, 17-22 вересня, об’єднає Львів і Брно.

Подія має на меті представити суспільні сфери, у яких Чеська Республіка надає Україні свою експертизу та підтримку, й відтак поглибити партнерство між двома містами, створити простір для співпраці у непрості часи.

Упродовж 17-22 вересня «Чеські сни» запропонують освітні та культурно-мистецькі події, музичні виступи, кіноперегляди, воркшопи, презентації, круглі столи із професійними спільнотами й ін.

Усе це — в різних інституціях Львова. Локаціями стануть Дзиґа, Дім звуку, Палац Гната Хоткевича, Jam Factory Art Center, Мистецька бібліотека, Я Галерея Львів, закапелок Марека Іващишина.

«Чеські сни» — найбільша подія програми «Рік чеської музики-2024», приуроченої 200-річчю від дня народження композитора Бедржиха Сметани. Події Року масштабуються у містах-партнерах чеських міст. У Львові, який нещодавно отримав статус міста-побратима Брно, відбудеться наймасштабніша частина програми

Програма «Чеських снів»

Вівторок, 17 вересня

Палац Гната Хоткевича, кіноклуб:

18:00 показ фільму «Кубельце» (1999, реж. Ян Гржебейк)

Середа, 18 вересня

Закапелок Марека Іващишина, музичні виступи:

15:00 Vdoma (UA)

16:20 Cimbalom music (CZ)

17:00 Мар’ян Пирожок (UA)

Арт центр Дзиґа, виставки:

16:00 відкриття виставки Йогани Мерти «Попри всі можливості»

16:30 відкриття виставки Вендули Халанкової «Леош Яначек»

Палац Гната Хоткевича, кіноклуб:

18:00 показ фільму «Чорний Петр» (1964, реж. Мілош Форман)

Четвер, 19 вересня

Закапелок Марека Іващишина, музичні виступи:

15:00 Рост Татомир (UA)

16:00 Jan Fic (CZ)

17:00 Оленки (UA)

Арт центр Дзиґа, музичні виступи:

19:00 Zapaska (UA)

20:00 DVA (CZ)

Арт центр Дзиґа, виставкові проєкти:

виставка Йогани Мерти «Попри всі можливості»

виставка Вендули Халанкової «Леош Яначек»

Палац Гната Хоткевича, кіноклуб:

18:00 показ фільму «Поїзди під пильним спостереженням» (1966, реж. Їржі Менцел )

Арт центр Фабрика повидла, кіноклуб:

17:00 показ фільму «Чорний Петр» (1964, реж. Мілош Форман)

19:00 показ фільму «Кубельце» (1999, реж. Ян Гржебейк)

Дім звуку, кіноклуб:

18:00 показ фільму «The Vasulka Effect» (2019, реж. Графнхільдур Гуннарсдоттір )

П’ятниця, 20 вересня

Закапелок Марека Іващишина, музичні виступи:

15:00 Яна Шпачинська (UA)

16:00 Cimbalom music (CZ)

17:00 Павло Нечитайло (UA)

Арт центр Дзиґа, музичні виступи:

18:00 Юлія Мусаковська & MANU: поезія і музика (UA)

20:00 SAKOBI (CZ) та Karyna Kumar & friends (UA)

Арт центр Дзиґа, виставки:

виставка Йогани Мерти «Попри всі можливості»

виставка Вендули Халанкової «Леош Яначек»

Палац Гната Хоткевича, кіноклуб:

16:00 показ фільму «Протектор» (2009, реж. Марек Найбрт)

18:00 показ фільму «Крамниця на центральній вулиці» (1965, реж. Елмар Кадар)

Арт центр Фабрика повидла, кіноклуб:

17:00 показ фільму «Кожен молодий чоловік» (1965, реж. Павел Юрачек)

19:00 показ фільму «Поїзди під пильним спостереженням» (1966, реж. Їржі Менцел)

Мистецька бібліотека, зустрічі:

15:00 презентація Архітектурного путівника Брно від Ліни Дегтярьової

Субота, 21 вересня

Закапелок Марека Іващишина, музичні виступи:

15:00 BEDZVIN (UA)

16:00 Cimbalom music (CZ)

17:00 Зіновій Карач (UA)

Арт центр Дзиґа, музичні виступи:

19:00 Jam Session

Арт центр Дзиґа, виставки:

виставка Йогани Мерти «Попри всі можливості»

виставка Вендули Халанкової «Леош Яначек»

Палац Гната Хоткевича, кіноклуб:

16:00 показ фільму «Самітники» (2000, реж. Давід Ондржішек)

Арт центр Фабрика повидла, кіноклуб:

17:00 показ фільму «Романс для кларнета» (1963, реж. Отакар Вавра)

19:00 показ фільму «Перлини з глибин» (1965, реж. Їржі Менцел, Ян Немец, Евальд Шорм, Віра Хітілова, Яроміл Їреш)

Дім звуку, кіноклуб та арт майстерня:

14:00 експериментальний воркшоп із FM запису із Гаяне Ачверджановою та Криштофом Патрою “Зловити-потурбувати-записати”

16:00 показ фільму The Sound is Innocent (2019, реж. Джоана Шварцова)

Вхід на музичні заходи та виставки вільний. Відвідування воркшопів, кінопоказів та лекцій за попередньою реєстрацією на сторінках організаторів.