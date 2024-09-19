252 депутати підтримали відставку Мар'яни Безуглої

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада звільнила позафракційну народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони й члена комітету. За таке рішення проголосували 252 народні депутати. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Також парламентар уточнив, що Мар’яну Безуглу призначили членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Результати парламентського голосування за відставку Мар'яни Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони й члена комітету (Фото Ярослава Железняка)

На своїй сторінці у Facebook Мар’яна Безугла зазначила, що пропрацювала п'ять років у Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки. З її слів, більша частина прийнятих Комітетом законопроєктів – її власні розробки. Але зараз, як заявила Безугла, вона прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб «розширити свою діяльність».

Мар’яна Безугла зазначила, що продовжить працювати над змінами в українській армії, реформами у спецслужбах, системою військової юстиції з урахуванням світового досвіду, а також низки принципових питань, які потребують вирішення в рамках міжнародної співпраці.

Нагадаємо, 17 вересня Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету. Також тоді стало відомо про постанову голови партії «Слуга народу» Давида Арахамії, у якій пропонується звільнити Мар’яну Безуглу не лише з посади заступниці комітету, а й члена комітету.

Зазначимо, Мар’яна Безугла відома критикою військового керівництва України, ініціативами щодо покарання військовозобов’язаних українців за кордоном, заявами про мобілізацію жінок, волонтерів та іншими скандальними дописами у соцмережах, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві. Депутати неодноразово ініціювали відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також – підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Однак парламент так і не розглядав заяв постанови про звільнення народної депутатки.

Так, у листопаді 2023 року низка нардепів ініціювала відкликання Мар'яни Безуглої з Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. А вже 5 січня 2024 року Комітет рекомендував відсторонити народну депутатку. Цю постанову мали б підтримати 10 січня, проте того дня трибуна Верховної Ради була заблокована.

15 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

4 вересня Верховна Рада розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. Однак для цього рішення не вистачило голосів.

До слова, 17 липня Мар'яна Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга народу» за власної ініціативи.