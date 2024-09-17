Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету

Народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови Комітету з питань оборони та національної безпеки. Відповідний документ вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Окрім звільнення у заяві на ім'я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, Мар’яна Безугла попросила обрати її членкинею комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

Заява Мар'яни Безуглої

Перед цим народний депутат Ярослав Железняк опублікував постанову голови партії «Слуга народу» Давида Арахамії. У документі пропонується звільнити Мар’яну Безуглу з посади заступниці комітету з питань оборони та національної безпеки та обрати нардепку членом комітету з питань зовнішньої політики.

Постанову голови партії «Слуга народу» Давида Арахамії

На заяву Мар’яни Безуглої відреагували у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

«Повітряні сили “безмежно вдячні” нардепу Мар’яні Безуглій за “конструктивну” критику і бажають успіху одіозній нардепці на новому дипломатичному фронті!», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Мар’яна Безугла має скандальну репутацію, адже часто критикує військове керівництво України. Зокрема нардепка заявляла, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито не надав план війни на 2024 рік. Крім того, нардепка є авторкою скандальних ініціатив. Вона часто закликає карати військовозобов’язаних українців за кордоном, а також мобілізувати жінок та волонтерів.

Крім того Мар’яна Безугла заявляла, що винищувач F-16, втрату якого офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, нібито збила українська ППО.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року низка нардепів ініціювала відкликання Мар'яни Безуглої з Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. 5 січня 2024 року Комітет рекомендував відсторонити народну депутатку. Цю постанову мали б підтримати 10 січня, проте того дня трибуна Верховної Ради була заблокована.

15 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

4 вересня Верховна Рада розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. Однак для цього рішення не вистачило голосів.

До слова, 17 липня Мар'яна Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга народу» за власної ініціативи.