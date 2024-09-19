14 вересня у Львові відбулось офіційне відкриття нового LEV Lifestyle Hotel. Проект втілили в життя компанія LEV Development спільно з Maestro Hotel Management.

LEV Lifestyle Hotel – це перший у місті готель, спроектований за концепцією «інвестор-девелопер-керуюча компанія».

«Створюючи концепцію цього готелю, ми хотіли закрити базову потребу наших інвесторів – позбутися операційної діяльності. І цей готель – ідеальний варіант для пасивного прибутку, оскільки це формат нерухомості, яка працює на вас. Ви інвестуєте в номерний фонд, а керуюча компанія здає його в експлуатацію. Ви лише насолоджуєтеся й отримуєте від цього пасивний дохід», – розповіла маркетологиня LEV Development Анна Кульчицька.

LEV Lifestyle Hotel розташований у зручному місці поблизу центру міста на вулиці Шевченка, 73. Він пропонує своїм гостям 93 унікальні готельні номери та сучасний конференц-зал. Тут кожен знайде все необхідне для комфортного відпочинку та продуктивних ділових зустрічей.

«Гість може обирати, що саме він хоче: як він хоче, щоб його прийняли; який він хоче відчувати аромат; який він хоче побачити колір. І все це надає можливість гостю відчути себе особливим», – зазначила операційна директорка Maestro Hotel Management Олена Столярова.

LEV Lifestyle Hotel пропонує не лише комфортне проживання, а й вишукані гастрономічні враження. На території готелю розташовані два ресторани з затишними внутрішніми двориками та панорамною терасою, де можна скуштувати страви української та італійської кухні.

«Запускаємося повноцінно. У нас буде шведська лінія. Поки що ми тестуємо виключно для гостей ресторанів. Плануємо запрошувати на шведську лінію і гостей не тільки готелю. Це буде дуже цікаво. І заклад буде працювати цілодобово для гостей ресторану», – розповів засновник та власник Gazda Group Василь Бундз.

Офіційне відкриття завершили благодійним аукціоном на підтримку Збройних Сил України. Хедлайнерами вечора були Олена Тополя та Fabio De Vincente.