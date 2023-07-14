LEV CITY HOTEL – це новий готель на 92 номери у Львові на вул. Шевченка, поблизу центру міста

Компанія LEV Development підписала угоду про співпрацю з одеським готельним оператором Ribas Hotels Group, який керуватиме готелями у Львові та Буковелі. Метою співпраці є створити цікаві для інвесторів та гостей кондоготелі. Йдеться про готелі, власник яких делегує управління готельному оператору.

«Найкращі стандарти в Україні»

За словами засновника Ribas Hotels Group Артура Лупашка, кондоготелі – це апартаменти або номери, де власник отримує прибуток, а сервіс здійснює керівна компанія.

«Гості не відчуватимуть різницю між кондоготелем і звичайним готелем, а для інвестора це найкраща пропозиція, бо він інвестує й отримує пасивний дохід від професійного оператора, а не займається своєю нерухомістю самостійно. Йдеться про ремонт, комплектування, здачу в оренду й до того ж буде набагато менша окупність, ніж цим керуватиме така компанія як Ribas Hotels Group. Якщо брати закордонний досвід, то він є в Америці, Грузії та Польщі, але в іншій частині Європи його майже немає. У деяких випадках будемо першопрохідцями, але здебільшого ця історія популярна в курортних регіонах. Наприклад, в Іспанії чи Індонезії, де великий потік туристів і для них будують вілли та апартаменти», – пояснив Артур Лупашко.

Зліва направо: Артур Лупашко, Олександр Островський, Марко Савицький

Співзасновник компанії LEV Development Олександр Островський наголошує, що сьогодні Ribas Hotels Group має найкращі в Україні стандарти, якість та фінансові показники. Наразі два готелі, якими керуватиме оператор, на фінальній стадії будівництва. Йдеться про LEV CITY HOTEL на вулиці Шевченка у Львові та готель LEV RESORT HOTEL поблизу курорту Буковель.

«Думаю, це буде величезний успіх для Львова, бо тут встановлять сучасні стандарти обслуговування клієнтів. Будуть класні готелі з класною філософією. Нашій державі потрібні інвестиції та впевненість в майбутньому», – зазначив Олександр Островський.

LEV RESORT HOTEL – 134 номери в Буковелі. Номери продаються з сучасним ремонтом «під ключ» та повністю готові до проживання. Обидва проєкти на фінальному етапі будівництва, введення в експлуатацію заплановано на І квартал 2024 року

Яка дохідність подібних проектів?

У девелоперській компанії кажуть, що у LEV CITY HOTEL та LEV RESORT HOTEL ще є кілька вільних номерів для охочих інвестувати у подібну нерухомість. Але скільки може заробити власник такого бізнесу? Наприклад, операційна прибутковість LEV RESORT HOTEL становить 8,4%, загальна прибутковість (операційна+капіталізація) – 11,8%. Якщо ж говорити про прибутки у цифрах, то упродовж перших трьох років інвестор отримуватиме 9383 долари щорічно з номера, а далі чистий прибуток становитиме 11010 доларів. Мінімальна вартість квадратного метра у готелі LEV Karpaty становить 5100 доларів.

Що стосується готелю LEV CITY HOTEL, то його власники прогнозують операційну прибутковість на рівні 10,4%, загальна прибутковість – 11,5%, а чистий прибуток інвестора 6141 долар упродовж перших трьох років та 6923 долари у наступні сім років. При цьому мінімальна вартість квадратного метра у цьому готелі становить 3200 доларів.

Для української економіки потрясінням став коронавірус. Олександр Островський пригадує, що після пандемії тільки все почало налагоджуватися, але почалася війна, яка принесла дуже багато змін. Зокрема, два проекти LEV Development потрапили у складну ситуацію.

«Наші проекти потрапили у невизначеність. Упродовж минулого й цього року у нас постала задача – з ким далі рухатися? Хто наш основний партнер, який керуватиме готелями. Це складний і високотехнологічний бізнес. Крім цього, це емоційний бізнес. З Ribas Hotels Group ми знайомі приблизно чотири роки. На початку нашого знайомства компанія не була найбільшою в Україні, але тепер вона точно найкраща», – розповідає Олександр Островський.

Олександр Островський

Бізнесмен вважає, що відкривати готелі попри війну дуже важливо, бо це показує віру в державу й перемогу.

«Величезна перспектива інвестувати в готелі»

Засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко розповів, що компанія має більше ніж вісім років досвіду, керує 28 готелями, має власних низку проектів. Інвесторами стають переважно приватні бізнеси. Робота компанії на заході України почалася зі створення готелю Ribas Karpaty. Чотири роки тому цей готель побудували з нуля.

Артур Лупашко

«Сьогодні готель відомий та ефективний. Наразі для одного інвестора окупність операцій коштує 14% і сьогодні є пропозиції, щоб його перекупити на 40% дорожче, ніж ми вклали грошей. Так сталося, що і пандемія, і війна грають на користь «Буковелю» й Карпат. Розрахункова окупність була 10-11%, а маємо 13-14% лише тому, що щороку ціна й завантаженість вища, ніж ми собі планували й плануємо. Проте захід України нас прийняв й сьогодні ми успішно проектуємо й розвиваємось і в Києві, і в Одесі», – розповів Артур Лупашко.

Він наголошує, що інвестиції в готельну нерухомість заходу України дуже перспективні, оскільки така нерухомість лише зростатиме в ціні. Артур Лупашко переконаний, що внутрішній туризм збільшуватиметься, а з ним буде рости прибутковість і капіталізація готелів.

За словами засновника Ribas Hotels Group, компанія має гарний бренд роботодавця. Незважаючи на те, що щороку стає все важче знайти професійних працівників, компанія створює належні умови для доброї роботи рецепції чи кухарів. Відтак, як зазначив Лупашко, в Ribas прагнуть працювати більшість людей з готельної сфери.

«У нас прозора звітність. Команда це знає. Будь-хто з клієнтів може мені написати. Ми працюємо зі страховими й аудиторськими компаніями. Сподіваюсь, що ні в кого немає й відсотка сумніву, що в нас все чітко та прозоро. Довіра між інвесторами, нашою компанією і мною – це обов’язковий пункт», – додає Артур Лупашко.

«Архітектура має бути актуальною»

Засновник архітектурної студії SavytskyyDesign Марко Савицький співпрацює і з Ribas Hotels Group, і з LEV Development. За його словами, вся робота побудована на цінностях та людиноцентричності архітектури.

«Не секрет, що з LEV Development у нас були умови співпраці, про які мало хто з архітекторів взагалі може з забудовниками домовлятися. Це про дотримання паритету цінностей, коли ми працюємо на покращення репутації якістю роботи для забудовника, а той дотримується зобов'язань створити якісну архітектуру. У нашій практиці, на жаль, це єдиний забудовник, який досі дотримується цінностей», – каже Марко Савицький.

Марко Савицький

Студія SavytskyyDesign проектувала готель LEV Development, що на вулиці Шевченка у Львові. Марко Савицький зазначив, що боявся змін у проекті, на яких може наполягати забудовник, хоча цього й були об'єктивні економічні причини.

Марко Савицький наголошує, що передусім архітектура має бути актуальною, а вже тоді може йти мова про залучення інвесторів. Команда архітекторів Марка Савицького ще кілька років тому наполягала на важливості бомбосховищ у будівлях.

«Готель на Шевченка ми почали проектувати чотири роки тому. Однією з умов була наявність підвалу подвійного призначення. Мало хто з архітектурних компаній це робив у Львові. Ми до повномасштабної війни говорили про сховища у будівлях», – говорить Савицький.

Він додає, що така співпраця можлива тільки тоді, коли архітектор декларує цінності, забудовник їх приймає і приходить оператор. Останній повинен мати базу для успішної реалізації проекту.

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