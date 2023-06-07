Компанія «Лев Девелопмент» має профінансувати ремонт ґрунтової дороги

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив капітальний ремонт ґрунтової дороги, що є частиною вул. Малоголосківської. Ремонт дороги має профінансувати будівельна компанія «Лев Девелопмент».

Як вказано в рішенні виконкому від 6 червня, Шевченківська районна адміністрація до 1 липня має взяти на баланс ґрунтову дорогу на вул. Малоголосківській загальною площею 0,60 га.

Розробку проектно-кошторисної документації та самі роботи з капітального ремонту має профінансувати будівельна компанія «Лев Девелопмент». Провести ремонт вулиці мають до березня 2024 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Лев Девелопмент» зареєстроване майже 6 років тому у Львові на вул. Малоголосківській, 30. Власниками компанії є львів’янин Василь Левицький та мешканець Івано-Франківська Олександр Островський. Компанія «Лев Девелопмент» будує на вул. Малоголосківській, 30 ЖК Silent Park.