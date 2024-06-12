Де придбати житло на вигідних умовах для військових, медиків та переселенців
Повний перелік кандидатів та умови придбання житла
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Девелоперська компанія LEV Development підготувала спеціальну пропозицію на придбання житла для тих, хто цього гостро потребує, у тому числі й через війну. Як йдеться у повідомленні на сайті компанії, спеціальними умовами придбання житла можуть скористатись не лише чинні військові, але й ветерани та члени їхніх сімей. Компанія працює у Львові та Києві.
Хто може скористатись пропозицією придбати житло:
- Військовослужбовці, які проходять військову службу в ЗСУ, а також ветерани;
- Члени сім’ї військовослужбовців (ветеранів) першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені);
- Військові та цивільні медичні працівники;
- Громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в тому числі територіях, що перебувають в оточенні (блокуванні) та на яких тривають активні бойові дії;
- Громадяни України, що втратили житло в результаті бойових дій та руйнувань спричинених повномасштабним вторгненням росії.
Які умови придбання житла у LEV Development за спецпропозицією:
- Для військовослужбовців ЗСУ (ветеранів) та їхніх сімей, медиків, мешканців тимчасово окупованих територій знижка -11% від загальної вартості квартири (при всіх способах оплати);
- Для тих хто втратив житло -13% від загальної вартості квартири (при всіх способах оплати);
- Безвідсоткове розтермінування на період будівництва.
Знижка надається безпосередньо у відділах продажу LEV Development за умови пред’явлення одного з підтверджувальних документів:
- Військовий квиток, посвідчення офіцера або довідка з військкомату;
- Витяг з особової справи з військкомату, витяг з наказу командира військової частини в яких буде вказано про мобілізацію;
- Довідка з військової частини для отримання соціальних пільг;
- Інші документи, які підтверджують військову службу;
- Документ, що підтверджує професійний стаж у медичному закладі;
- Документ, що підтверджує місце реєстрації на тимчасово окупованій території;
- Довідка про втрату нерухомого майна.
Важливо! Знижка діє до кінця року, на усю суму внесених коштів та не сумується з іншими знижками, що діють на період акції.
Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь за телефонами у Львові 38 (067) 0000 242 та у Києві +38 (098) 700 5 700.
Ознайомитись із актуальними проектами LEV Development, а також знайти адреси відділв продажу, можна на сайті компанії. За час повномасштабної війни LEV Development ввів в експлуатацію три нових проекти: ЖК OBRIY 3, ЖК ARTHOUSE park та секцію 4а ЖК HYGGE LUX.