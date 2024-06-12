Знижка діє до кінця року, на усю суму внесених коштів та не сумується з іншими знижками, що діють на період акції

Девелоперська компанія LEV Development підготувала спеціальну пропозицію на придбання житла для тих, хто цього гостро потребує, у тому числі й через війну. Як йдеться у повідомленні на сайті компанії, спеціальними умовами придбання житла можуть скористатись не лише чинні військові, але й ветерани та члени їхніх сімей. Компанія працює у Львові та Києві.

Хто може скористатись пропозицією придбати житло:

Військовослужбовці, які проходять військову службу в ЗСУ, а також ветерани;

Члени сім’ї військовослужбовців (ветеранів) першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені);

Військові та цивільні медичні працівники;

Громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в тому числі територіях, що перебувають в оточенні (блокуванні) та на яких тривають активні бойові дії;

Громадяни України, що втратили житло в результаті бойових дій та руйнувань спричинених повномасштабним вторгненням росії.

Які умови придбання житла у LEV Development за спецпропозицією:

Для військовослужбовців ЗСУ (ветеранів) та їхніх сімей, медиків, мешканців тимчасово окупованих територій знижка -11% від загальної вартості квартири (при всіх способах оплати);

Для тих хто втратив житло -13% від загальної вартості квартири (при всіх способах оплати);

Безвідсоткове розтермінування на період будівництва.

Знижка надається безпосередньо у відділах продажу LEV Development за умови пред’явлення одного з підтверджувальних документів:

Військовий квиток, посвідчення офіцера або довідка з військкомату;

Витяг з особової справи з військкомату, витяг з наказу командира військової частини в яких буде вказано про мобілізацію;

Довідка з військової частини для отримання соціальних пільг;

Інші документи, які підтверджують військову службу;

Документ, що підтверджує професійний стаж у медичному закладі;

Документ, що підтверджує місце реєстрації на тимчасово окупованій території;

Довідка про втрату нерухомого майна.

Важливо! Знижка діє до кінця року, на усю суму внесених коштів та не сумується з іншими знижками, що діють на період акції.

Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь за телефонами у Львові 38 (067) 0000 242 та у Києві +38 (098) 700 5 700.

Ознайомитись із актуальними проектами LEV Development, а також знайти адреси відділв продажу, можна на сайті компанії. За час повномасштабної війни LEV Development ввів в експлуатацію три нових проекти: ЖК OBRIY 3, ЖК ARTHOUSE park та секцію 4а ЖК HYGGE LUX.