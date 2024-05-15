Сервіс нерухомості ЛУН спільно з Асоціацією забудовників Львова провели дослідження львівського будівельного ринку. На основі даних про здані квадратні метри, здані квартири та дані про помешкання, що перебувають у процесі будівництва, фахівці склали рейтинг забудовників, що будують у Львові та здали найбільше квадратних метрів з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомили у прес-службі ЛУН, сервіс нерухомості зібрав усі здані будинки та секції у Львові за період із 24 лютого 2022 року й до 31 грудня 2023 року. При цьому, зданими вважали будинок, що має сертифікат про здачу, виданий у вказаний період у Львові та області. У рейтингу враховувались лише ЖК, без котеджів, таунхаусів тощо.

Для рейтингу фахівці дослідили такі параметри, як загальна площа будівлі, кількість зданих квартир, кількість квартир у будинках, у яких були або зараз відкриті продажі, і вони ще не здані. Також ЛУН перевірив показник «співвідношення будують/здали».

«Цей показник важливий, якщо за ним спостерігати з року в рік. Якщо кожного року у девелопера зобов’язань в 10 разів більше, ніж зданих квартир – це може бути тривожним сигналом, адже девелопер щороку запускає у продаж багато квартир, і при цьому щороку здає у 10 разів менше», – пояснили в ЛУН.

За результатами дослідження, перше місце рейтингу посіла компанія «Ріел», що реалізувала за час повномасштабного вторгнення 172 287 м2, 1476 квартир та ще будує 4400 квартир. Друге місце – компанія Avalon, що здала в експлуатацію 73 609 м2 або 853 квартири. Ще 1345 квартир перебувають на стадії будівництва. Третє місце – «Галжитлобуд», забудовник здав в експлуатацію 54 916 м2, що становить 489 квартир. Ще 3344 квартири будуються.

Загалом зараз на ринку нерухомості Львова в продажу перебувають 210 житлових комплекси. На етапі котлованів перебувають 14 об'єктів. Середня вартість первинки – 54 200 грн за м2. Вартість квадратного метра напряму залежить від курсу гривні, адже він впливає на вартість матеріалів, логістику. Крім цього, експерти акцентують на дефіциті кадрів, адже велика кількість чоловіків або мобілізовані, або побоюються працювати на відкритих будівельних майданчиках.