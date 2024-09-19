Для нових договорів за програмою будуть нові іпотечні ставки, але не одразу

У четвер, 19 вересня, набрали чинності зміни до програми державного іпотечного кредитування «єОселя», ухвалені урядом 16 серпня 2024 року. Зміни, передусім, стосуються молоді до 25 років, а також членів родини внутрішньо переміщених осіб. ZAXID.NET розповідає детальніше, що змінилося в програмі «єОселя».

Зменшення суми першого внеску

Згідно з постановою Кабміну, молодь до 25 років може придбати житло за державною програмою «єОселя» за умови внесення першого внеску у розмірі 10% від його ціни. Раніше сума першого внеску була удвічі вищою і становила 20%.

Для інших категорій мінімальний перший внесок і надалі становитиме 20%, проте можна заплатити більше.

Використання сертифікатів «єВідновлення»

Люди, які втратили житло унаслідок війни і отримали державні сертифікати «єВідновлення» на компенсацію збитків, можуть використати їх для оплати першого внеску за житло, що купується за програмою «єОселя».

Зростання іпотечних ставок

Якщо раніше іпотечна ставка за програмою становила 3% для пільгових категорій (військові, медики, освітяни) і 7% для інших громадян, то тепер така ставка діятиме лише упродовж 10 років. Після 10 років виплат за іпотекою ставка зросте до 6% і 10% відповідно.

Міністерство економіки вважає, що збільшення ставки з 11-го року не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальника, адже сума нарахованих відсотків через 10 років зменшиться удвічі за рахунок повернення тіла кредиту.

Можливості для переселенців

Зміни у програмі «єОселя», що стосуються внутрішньо переміщених осіб, запрацюють у грудні 2024 року. Ідеться про те, що участь у програмі зможуть взяти члени родини ВПО першого ступеня споріднення (батьки/батьки подружжя, діти/діти подружжя або усиновлені, подружжя). Проте житло за програмою має купуватися на користь ВПО і за її згоди.

Підписані договори

Усі кредитні договори за програмою «єОселя», підписані до 19 вересня 2024 року, залишаються чинними на старих умовах.

Минулого разу зміни до програми «єОселя» уряд вніс торік. Вони почали діяти 1 січня 2024 року і стосувалися категорій житла, що можна придбати за програмою. Зокрема, до програми додали приватні будинки і таунхауси.

Державна програма єОселя запрацювала у жовтні 2022 року. Відтоді, за даними ПрАТ «Укрфінжитло», що реалізовує програму, у ній взяли участь майже 13 тис. людей, які отримали кредитування на 20,7 млн грн.