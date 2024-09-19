Євгенія Буряка затримали на хабарі у червні 2022 року

Личаківський районний суд Львова виніс вирок директору ДП «Дослідне господарство «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України Євгенію Буряку, який здавав приміщення інституту в оренду за хабарі.

За матеріалами справи, 14 червня 2022 року Євгеній Буряк отримав хабар у розмірі 30 тис. грн за надання в оренду складського приміщення, яке перебуває на балансі дослідного господарства та розташоване в селі Миклашів, без укладення договору оренди та без здійснення офіційної оплати.

У суді обвинувачений свою вину в одержанні хабара визнав.

Суддя Володимир Мармаш визнав Євгенія Буряка винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 34 тис. грн з позбавленням права обіймати керівні посади на державній службі. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, затримання директора дослідного господарства проводила СБУ.