Суд виніс вирок затриманому біля Львова директору дослідного господарства НААН
До теми
Личаківський районний суд Львова виніс вирок директору ДП «Дослідне господарство «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України Євгенію Буряку, який здавав приміщення інституту в оренду за хабарі.
За матеріалами справи, 14 червня 2022 року Євгеній Буряк отримав хабар у розмірі 30 тис. грн за надання в оренду складського приміщення, яке перебуває на балансі дослідного господарства та розташоване в селі Миклашів, без укладення договору оренди та без здійснення офіційної оплати.
У суді обвинувачений свою вину в одержанні хабара визнав.
Суддя Володимир Мармаш визнав Євгенія Буряка винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 34 тис. грн з позбавленням права обіймати керівні посади на державній службі. На вирок ще може бути подана апеляція.
Нагадаємо, затримання директора дослідного господарства проводила СБУ.