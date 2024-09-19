У «Київстар» заявили, що проводять роботи з відновлення працездатності мережі

Уранці 19 вересня користувачі одного з найбільших українських операторів «Київстар» почали масово скаржитись на збій. У декого з них зник мобільний зв'язок та інтернет. Про це абоненти повідомили в коментарях на офіційних сторінках «Київстар» в соцмережах, зокрема й у Facebook.

Найчастіше проблеми зі зв’язком спостерігалися на Харківщині, у Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

У коментарі Forbes Ukraine пресслужба компанії повідомила, що стався технічний збій. Фахівці «Київстар» локалізували проблему та оперативно узялись до усунення наслідків. Наразі тривають роботи з відновлення працездатності мережі.

«У роботі послуг голосового звʼязку та інтернету в східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. Невдовзі вони будуть усунуті» – ідеться у відповіді.

Хакерська атака на «Київстар» у грудні 2023 року: що відомо

Нагадаємо, 12 грудня у роботі найбільшого українського оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався масштабний збій через хакерську атаку. Користувачі не могли скористатися мобільним інтернетом та зв’язком. Також абонентам не вдавалось перемкнутися на інших операторів у налаштуваннях, щоб мати зв’язок через характер збою. Масштабний збій повпливав на роботу низки сервісів по всій Україні.

13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок». Голова компанії «Київстар» Олександр Комаров повідомив, що російським хакерам вдалося атакувати оператора через обліковий запис одного зі співробітників. Втім гендиректор «Київстару» запевнив, що витоку даних користувачів немає. На відновлення усіх послуг після хакерської атаки українському мобільному оператору знадобилось кілька днів.