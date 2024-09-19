Керівники приватних фірм присвоїли гроші, призначені на відновлення критичної інфраструктри у сфері енергетики

БЕБ Львівщини викрило двох керівників приватних компаній на заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Керівники фірм присвоїли 6 млн грн на закупівлі трансформаторів для відновлення ліній електропередач однієї з АЕС в Україні.

Як розповіли у БЕБ та прокуратурі Львівщини, у 2022 році приватне підприємство виграло тендер на відновлення критичної інфраструктури. Йшлося про реконструкцію ліній електропередач та перевезення автотрансформаторів з країни ЄС до однієї з АЕС України.

Для виконання умов договору переможець тендеру для виконання певних видів робіт залучив підрядника, а останній, в свою чергу, з такою ж метою, – субпідрядника.

«В подальшому директори підрядних організацій, достовірно знаючи, що ними не виконано всіх робіт, внесли неправдиві відомості до офіційних документів. Йдеться про акти надання послуг з неправдивими фактичними обсягами виконаних робіт та їх вартості, які не відповідали дійсності», – повідомили в прокуратурі.

Зокрема, підприємці безпідставно отримали понад 6 млн грн з державного бюджету, виділені на послуги з міжнародного перевезення, яких вони не надавали. Насправді трансформатори були доставлені в Україну коштами закордонних партнерів.

Двом керівника фірм інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 ККУ). Суд наклав арешт на майно підозрюваних. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді застави.