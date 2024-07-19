Загалом компанія залучила 1,5 млрд євро допомоги

У п’ятницю, 19 липня, у пресслужбі «Укренерго» повідомили про виділення компанії гранту на 100 млн євро від Європейського Союзу. Гроші спрямують на відновлення та захист української енергетики.

«Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до “Укренерго” кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів», – повідомили у пресслужбі.

Виділені кошти профінансують такі заходи для української енергетики:

Модернізація підстанцій на заході України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою ЄС.

Ремонт та відновлення енергообладнання на підстанціях, які пошкодили чи зруйнували росіяни, а також закупівля і поставка нового обладнання.

Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій «Укренерго».

Зазначається, що грантові кошти – це друга фаза цільової програми «Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України. Першу частину угоди на 15 млн євро сторони ухвалили 11 червні 2023 року.

У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України компанія залучила 1,5 млрд євро іноземної допомоги – 324 млн євро залучили за підтримки KfW.

Нагадаємо, 17 липня Мінфін України повідомив, що ЄБРР надасть Україні 200 млн євро на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки. Нині на стадії реалізації в державному секторі перебувають десять спільних з ЄБРР проєктів на суму 2,1 млрд євро.