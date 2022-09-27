На північному сході від острова Борнгольм (острів у Балтійському морі, належить Данії, – ред.) на трасі газопроводу «Північний потік-2» стався витік газу. Про це ідеться в заяві датського енергетичного агентства, а деталі повідомляє Reuters.

Датське морське управління випустило навігаційне попередження та встановило заборонену зону для плавання навколо цього району. Навколо зон витоків встановлені 5-мильні зони заборони для судноплавства.

Загрози безпеки, повʼязані з витоком за межі забороненої зони, відсутні. Очікується, що інцидент не вплине на безпеку газопостачання Данії.

Раніше оператор магістралі Nord Stream AG повідомив, що увечері диспетчери центру управління зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються. Оператор «Північного потоку-2» повідомив, що тиск у трубопроводі, усередині якого було запечатано певну кількість газу, за ніч впав зі 105 до 7 бар.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ із Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням.

У Москві відкидають звинувачення, що звучать на Заході про те, що поставки газу обмежуються для політичного тиску на Європу.