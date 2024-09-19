На завод зможуть працевлаштувати близько 100 людей

В Ужгороді розпочалося будівництво заводу, який виготовлятиме лікарські препарати з плазми крові людини. В українській фармацевтичній компанії «Біофарма» очікують, що підприємство перероблятиме до 1,5 млн літрів плазми у рік.

Відео з будівельного майданчика нового заводу 18 вересня поділився т.в.о. голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«Реалізовує проект українська біотехнологічна компанія Біофарма-Плазма. Вона займається виготовленням рецептурних препаратів, які необхідні при серйозних травмах, опіках, зокрема військовим, пацієнтам із імунними захворюваннями, гемофілією тощо. Підприємство в Ужгороді виготовлятиме 1-1,5 млн літрів плазми на рік, а отже, буде найпотужнішим у країні», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

На завод зможуть працевлаштувати близько 100 людей. Також компанія планує звести лабораторний корпус для ще близько 50 фахівців. Завершити будівництво планують до кінця 2025 року.

Нагадаємо, у 2019 році українська компанія «Біофарма» продала частку бізнесу німецькому фармацевтичному виробнику Stada. Того ж року у Білій Церкві відкрили перший в Україні завод-фракціонатор плазми. Сьогодні він найбільший у Східній Європі і є єдиним підприємством в Україні з виробництва препаратів з плазми донорської крові. Його пропускна спроможність – 1 млн літрів плазми у рік.