Відома польська фармацевтична компанія Biofarm планує побудувати новий завод у Жовкві. Про повідомив голова Жовківської міської ради Олег Вольський.

16 жовтня міська рада Жовкви підписала меморандум про співпрацю з польською фармацевтичною компанією Biofarm. У межах меморандуму міська рада має виділити інвестору земельну ділянку площею 10 га під будівництво виробничих потужностей.

«Це означає, що ми спільно починаємо працювати над тим, щоб вони: отримали земельну ділянку на території нашої громади, збудували тут підприємство по виробництву власної продукції та створили відповідні робочі місця», – повідомив Олег Вольський.

Попередньо, як повідомило видання Lviv.media, будувати підприємство планують на об’їзній дорозі Жовкви, зі сторони села Сопошин. Почати будівництво очікують наступного року, а відкрити – за півтора роки. Планується, що на заводі зможуть працювати близько 500 робітників. Інвестиції в будівництво становлять 20 млн євро.

Biofarm – одна з найбільших фармацевтичних компаній у Польщі, заснована у 1988 році. Більше 90% потужностей якої розташовані Познані.