Обирайте свіжу курячу печінку, вона повинна бути однорідною, без згустків крові та бути насичено коричнево-бордового кольору.

Інгредієнти:

куряча печінка – 700 г;

пшеничне борошно (для панірування) – 70 г

масло – 50 г;

олія – 2 ст. л.;

сіль до смаку;

груша – 450 г;

цукор (для смаження груші) – 1 ст. л.;

петрушка для подачі (за бажанням).

Спосіб приготування:

Промийте курячу печінку, зачистьте її від плівок та розріжте кожен шматочок навпіл. Просушіть печінку паперовим рушником та запаніруйте кожен шматочок у пшеничному борошні, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Помийте груші, видаліть насіннєву коробочку та наріжте їх скибками.

Обсмажте запаніровану печінку на пательні, розігрітій маслом та олією 10-15 хв. Готову, обсмажену печінку посоліть соді до смаку.

Розігрійте пательню з 30 г масла, додайте нарізані груші, цукру та смажте фрукти, помішуючи до золотавого кольору приблизно 3 хв.

На пательню до груші додайте печінку, перемішайте інгредієнти та смажте їх ще 1,5-2 хв, потім зніміть з вогню. За бажанням, перед подачею страву можна присипати петрушкою.

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