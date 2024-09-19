Куряча печінка з карамелізованою грушею. Рецепт дня0
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Обирайте свіжу курячу печінку, вона повинна бути однорідною, без згустків крові та бути насичено коричнево-бордового кольору.
Інгредієнти:
Промийте курячу печінку, зачистьте її від плівок та розріжте кожен шматочок навпіл. Просушіть печінку паперовим рушником та запаніруйте кожен шматочок у пшеничному борошні, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Помийте груші, видаліть насіннєву коробочку та наріжте їх скибками.
Обсмажте запаніровану печінку на пательні, розігрітій маслом та олією 10-15 хв. Готову, обсмажену печінку посоліть соді до смаку.
Розігрійте пательню з 30 г масла, додайте нарізані груші, цукру та смажте фрукти, помішуючи до золотавого кольору приблизно 3 хв.
На пательню до груші додайте печінку, перемішайте інгредієнти та смажте їх ще 1,5-2 хв, потім зніміть з вогню. За бажанням, перед подачею страву можна присипати петрушкою.
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