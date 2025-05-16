Зазвичай у морозильній камері яйця можуть зберігатися до 4 місяців

Свіжі яйця не завжди вдається використати одразу, особливо коли їх багато. Щоб уникнути псування, яйця можна заморожувати. Express.co.uk розповідає, як правильно заморожувати яйця, щоб вони зберігались місяцями.

Як правильно заморозити яйця?

Не заморожуйте яйця в шкарлупі. Під впливом низьких температур вміст яйця розширюється, що може призвести до тріщин у шкарлупі. Підготовка до заморожування. Спочатку розбийте яйця у контейнер, в якому будете їх зберігати. Потім збийте їх до однорідної консистенції. Заморожування. Закрийте герметичний контейнер та поставте в морозилку.

Зазвичай у морозильній камері яйця можуть зберігатися до 4 місяців. А якщо ви хочете використати їх, просто вийміть контейнер з морозилки напередодні ввечері, а потім залиште розморожуватися у холодильнику. Якщо ви хочете пришвидшити процес, пролийте місткість холодною водою.

Після розморожування ви можете використовувати яєчну суміш як завжди.