Проте варто зважати на те, що не весь оцет підійде для бульйону

Наваристий бульйон – основа багатьох страв, а його смак залежить від правильного приготування. Pysznosci розповідає, як надати бульйону насиченого смаку.

Як надати бульйону насиченого смаку?

Основою успіху є вибір м’яса та овочів, які надають бульйону глибини смаку та аромату. А такі спеції, як лавровий лист та духмяний перець, також є важливими для завершення смакової композиції.

Досвідчені кухарі розповіли, що секрет насиченого смаку бульйону полягає в додаванні ложки оцту на початку варіння. Оцет підкреслюватиме насичений смак м’яса та кісток, однак не варто додавати його більше однієї ложки, адже він може змінити смак бульйону.

Проте варто зважати на те, що не весь оцет підійде для бульйону. Краще обирати якісний яблучний або рисовий оцет.