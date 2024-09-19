Юрій Голець очолював управління житлового господарства, коли сталася Грибовицька трагедія

Галицький районний суд Львова повторно розглянув справу щодо ексначальника управління житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця, звинуваченого в службовій недбалості, що спричинила трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі та загибель чотирьох людей. Відповідно до нового вироку суду, його визнали винним, однак звільнили від відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.

За матеріалами справи, обіймаючи посаду заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Юрій Голець не вживав у межах компетенції заходів щодо належної роботи ЛКП «Збиранка» та дотримання вимог законодавства при експлуатації Львівського міського полігону ТПВ.

Унаслідок такого неналежного виконання службових обов’язків 30 травня 2016 року під час виконання на полігоні робіт працівниками ДСНС, відбувся зсув, під завалами якого опинились та загинули троє рятувальників. Також загинув комунальник «Збиранки», тіло якого так і не знайшли під завалами.

Обвинувачений своєї вини у трагедії не визнав та просив його виправдати. Він заявив, що не мав повноважень безпосередньо контролювати стійкість полігона як споруди, а такі повноваження мали працівники ЛКП «Збиранка». Також він пояснив, що ізолювальний матеріал для ущільнення та пересипання сміття був завезений на полігон в достатній кількості.

На думку суду, вина Юрія Гольця доведена зібраними у справі доказами та показами постраждалих.

Суддя Віталій Радченко визнав Юрія Гольця винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та штраф 6800 грн. Водночас його звільнили від відбування покарання у зв’язку із завершенням строків даності.

Юрій Голець має сплатити 28 тис. грн на користь держави за проведення експертиз під час досудового розслідування. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Галицький районний суд в особі судді Ірини Волоско виправдав Юрія Гольця в згаданій справі. Однак апеляційний суд скасував цей вирок і скерував справу на повторний розгляд.