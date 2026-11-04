Юрій Голець очолював управління житлового господарства, коли сталася Грибовицька трагедія

Львівський апеляційний суд 27 жовтня скасував вирок ексначальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю за службову недбалість, що спричинила трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі та загибель чотирьох людей, та закрив справу у зв’язку з відсутністю в його діях злочину. Ухвалу винесла колегія суддів на чолі з Олегом Березюком.

Вироком Галицького районного суду Львова від 16 червня 2024 року Юрія Гольця було визнано винним у службовій недбалості, що спричинила загибель людей на Грибовицькому сміттєзвалищі (ч.2 ст.367 ККУ), та призначено йому покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади та штрафом 6800 грн. Водночас тоді його звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Відповідно до вироку, неналежне виконання службових обов’язків Юрієм Гольцем, а також посадовцями ЛКП «Збиранка», призвело до експлуатації Львівського міського полігону ТПВ з порушенням норм законодавства – не було забезпечено перешарування наскладованих ТПВ ізолювальним матеріалом, ущільнення тіла полігону та не забезпечено інженерну стійкість укосів полігону.

Унаслідок такого неналежного виконання службових обов’язків 30 травня 2016 року під час виконання на полігоні робіт працівниками ДСНС, відбувся зсув, під завалами якого опинились та загинули троє рятувальників. Також загинув комунальник «Збиранки», тіло якого так і не знайшли під завалами.

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Адвокатка Юрія Гольця подала апеляцію, вимагаючи скасувати вирок та закрити справу, яку задовольнив апеляційний суд.

«У суді апеляційної інстанції встановлено, що судом першої інстанції при розгляді та винесені вироку по даній справі було неналежно досліджено матеріали кримінального провадження, що призвело до невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, які є суттєвими для прийняття законного та обґрунтованого рішення», – сказано в ухвалі апеляційного суду.

У результаті апеляційний суд скасував вирок Юрію Гольцю та закрив справу у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з дня проголошення, але ще може бути оскаржена в касації.