Юрій Голець очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія

Галицький районний суд Львова виправдав Юрія Гольця, який очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія, яка забрала життя чотирьох людей. Екс-чиновника звинувачували у службовій недбалості, що спричинила важкі наслідки.

Наприкінці травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі виникла пожежа, під час ліквідації займання трапився обвал сміття, унаслідок чого загинули троє пожежників. Тіло ще одного чоловіка – еколога ЛКП «Збиранка» Олександра Буткіна так і не знайшли, найімовірніше він також загинув через обвал сміття.

Через кілька місяців після трагедії начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила важкі наслідки. Його звинувачували у причетності до аварії на сміттєзвалищі.

У грудні 2020 року Галицький районний суд Львова виніс вирок у цій справі. Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі ввечері 18 грудня, Юрія Гольця обвинувачували у тому, що він не вживав інженерні заходи, які б забезпечили стійкість полігону ТПВ (твердих побутових відходів). Під час судового розгляду, Юрій Голець заявив, що питання експлуатації полігону є у компетенції ЛКП «Збиранка», а у його компетенції «відсутні повноваження безпосередньо контролювати стійкість полігона як споруди». Також Юрій Голець заявив, що не мав повноважень контролювати дотримання кутів ухилів укосів полігону та належне ущільнення та пересипання ізолювальним матеріалом.

Юрій Голець також вважає, щодо обвинувачення начебто він не ініціював виготовлення проекту експлуатації полігону та здійснення складування відходів згідно такого проекту, є безпідставними, оскільки ним було розроблено проект рекультивації полігону, який і передбачав порядок експлуатації полігону з його поетапним закриттям.

Згідно з експертним висновком, трагедія на сміттєзвалищі трапилась через неналежну технологію ущільнення, перешарування території, недотримання кутів укосів, невідведення інертного газу. Щоб дотриматись кутів ухилу, потрібно було збільшити площу або припинити засипати сміття.

Як вказано у висновку, ймовірно, загорання сталось тому, що температура на полігоні була більше 25о і мав бути полив полігону. Версію щодо підпалу полігону не виключають, однак немає жодних доказів, які б це підтвердили.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Юрія Гольця невинним у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинила важкі наслідки. У вироку суду вказано, що трагедія трапилась через неналежне виконання своїх обов’язків директором ЛКП «Збиранка» Богданом Горбалем та начальником полігону Олександром Купричем. Справа щодо них ще перебуває на розгляді суду.

Додамо також, що проти Юрія Гольця порушена ще одна кримінальна справа. У 2016 році його затримали під час отримання 90 тис. грн хабара. Вироку суду у цій справі ще немає.