Завод будуватиме нідерландсько-литовський консорціум WTT-Axis

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив генерального підрядника, що будуватиме сміттєпереробний завод на вул. Пластовій, 13 у Львові. За рік завод має переробляти 240 тис. тонн відходів. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Переможцем міжнародного тендеру став нідерландсько-литовський консорціум WTT-Axis. Компанія збудувала подібні заводи у кількох європейських країнах, зокрема:

у районі Саутварк у Лондоні (Велика Британія), працює з 2012, потужність 87,5 тис. тонн/рік;

у м. Джульяно (Італія), працює з 2012, потужність 36 тис. тонн/рік;

проектування, будівництво, пуско-налагоджувані роботи та введення в експлуатацію механічного комплексу з сортування побутових відходів у м. Лідс (Велика Британія), 2016 рік, потужність 214 тис. тонн/рік;

механіко-біологічний комплекс у Каунасі (Литва) (компанія Axis).

На вул. Пластовій, 13, де будуватимуть завод у Львові, тривають підготовчі роботи та запустили компостувальну станцію для органіки. Як зазначив Андрій Садовий, другий етап робіт, за який відповідає консорціум, мають розпочати до кінця року.

Нагадаємо, що сміттєпереробний завод у Львові планують побудувати заводу біля очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій, 13. Для вирішення проблеми зі сміттям Львів уже отримав 25 млн євро кредиту від ЄБРР та 10 млн євро ґранту – безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Проект сміттєпереробного заводу пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології. Потужність майбутнього заводу, яка має забезпечити потреби міста — 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Завод мають збудувати за два роки.

Противники сміттєпереробного заводу через суд намагаються скасувати містобудівні умови та обмеження на його будівництво. Втім 9 жовтня Львівський окружний адміністративний суд остаточно розблокував будівництво сміттєпереробного заводу.

Зазначимо, кандидат на голову Львівської ОТГ і народний депутат Олег Синютка виступив проти будівництва сміттєпереробного заводу на території Львова, натомість пропонує розташувати його на території кар’єру в Яворові. Водночас експертна група на чолі з академіком Ігорем Юхновським визнала цю ділянку непридатною для такого будівництва.