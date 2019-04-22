Мінприроди дозволило будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Чи вплине сміттєпереробний комплекс у Львові на довкілля.

Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові. У документі вказано, що майбутній комплекс не шкодитиме навколишньому середовищу і Мінприроди дозволяє його будівництво.

Сміттєпереробний завод планують звести за кошти ЄБРР на вул. Пластовій, 13. У висновку ОВД від 18 квітня описано, як саме перероблятимуть відходи на майбутньому комплексі. Спершу відходи вивантажуватимуть на території комплексу, окремо змішані відходи та вторсировина. Згодом вручну відсортовуватимуть небезпечні та великогабаритні відходи.

Першою стадією механічного сортування є просіювання (за допомогою барабанного сита відбирають картон, папір та ін.) Усі відсортовані відходи зберігатимуться у спеціальних приміщеннях, а органічну фракцію відходів будуть компостувати у спецтунелях. На майбутньому комплексі також можуть виготовляти РДВ-паливо. Частину відходів (компост) захоронюватимуть на полігоні ТПВ. У документі вказано, що для цього можуть використовувати полігони Новояворівська, Стрия, Жидачева, Самбора, Червонограду, Буська та Миколаєва.

У ОВД вказано, що для запобігання будь-яким викидам запаху/забрудників у повітря прийом відходів будуть здійснювати у вентильованій будівлі. Інфільтрат та конденсат, що утворюватиметься під час біологічної обробки відходів, збиратимуться трубопровідною системою комплексу. Він накопичуватиметься у спеціальних резервуарах, тобто не потраплятиме у грунт та навколишнє середовище.

Вивчивши усі матеріали щодо будівництва сміттєпереробного заводу, Мінприроди вважає допустимою планову діяльність заводу та дозволяє його будівництво.

Нагадаємо, що раніше голова ЛОДА Олег Синютка намагався заблокувати будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, називаючи його «екологічно не обгрунтованим і господарсько недоцільним».

Розпочати роботи з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові мають намір у 2019 році, будівельні роботи триватимуть приблизно два роки. Зараз ЄБРР проводить завершальний етап тендеру з відбору компанії, що здійснюватиме будівництво.

Для вирішення проблеми поводження з відходами Львів отримав 25 млн євро кредиту від ЄБРР, 10 млн євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів.