Вибух у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік»

Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив «Північного потоку» у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі. Про це повідомляє «Економічна правда».

Як зазначається, Швеція вела розслідування саботажу на «Північному потоці» із 26 вересня 2022 року. Основною метою розслідування було з'ясувати, чи були громадяни Швеції причетні до цього злочину і чи використовувалася для цього шведська територія.

Наразі розслідування досягло стадії, на якій органи влади мають повну картину події і не виявили жодних ознак причетності Швеції або шведських громадян до вибуху, який стався в міжнародних водах.

Подальше слідство було зупинене, адже прокуратура вважає, що Швеція «не має юрисдикції над подальшим розслідуванням справи». Розслідування продовжується в Німеччині.

Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

У листопаді шведський прокурор, який розслідує пошкодження газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив факт диверсії, оскільки на місці пошкодження труби виявили сліди вибухових речовини.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням. Згодом у «Газпромомі» повідомили, що пошкоджені підводні газопроводи законсервують, оскільки РФ не має планів щодо їх ремонту чи відновлення