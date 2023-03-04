Пошкоджені підводні газопроводи Росії Nord Stream законсервують, оскільки РФ не має планів щодо їх ремонту чи відновлення. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Зазначається, що газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2», кожний з яких складається з двох труб, були побудовані «Газпромом» для перекачування 110 млрд м природного газу на рік до Німеччини дном Балтійського моря.

Три труби були пошкоджені внаслідок вибухів у вересні 2022 року, а одна з труб «Північного потоку-2» залишається неушкодженою.

«Але різке зростання напруженості між Москвою та Заходом через вторгнення Росії в Україну на той час уже призвело до зупинки "Північного потоку-1" і не дозволило запрацювати "Північному потоку-2"», – повідомляє інформагенція.

«Газпром» заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але Росія не бачить мало перспектив щодо покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, щоб трубопроводи були потрібні.

За останній рік Європа різко скоротила імпорт енергоресурсів з Росії, тоді як експорт «Газпрому» скоротився майже вдвічі.

Одне російське джерело повідомило, що Росія розглядає проект як «похований». Двоє інших сказали, що, хоча немає плану ремонту розірваних трубопроводів, вони принаймні будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм (острів у Балтійському морі, належить Данії, – ред.) на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

У листопаді шведський прокурор, який розслідує пошкодження газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив факт диверсії, оскільки на місці пошкодження труби виявили сліди вибухових речовини.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням.