Шведські слідчі завершили аналіз вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream, і заявили, що вибухи були результатом диверсії. Про це повідомляє The Independent.

«Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені», – йдеться у заяві прокуратури Швеції у п'ятницю.

Ці знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії, наголошується у заяві.

Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм (острів у Балтійському морі, належить Данії, – ред.) на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

Німецький журнал Spiegel з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Центральне розвідувальне управління США у серпні цього року попереджало Німеччину про можливі атаки на російський газогін «Північний потік» в Балтійському морі. Посилаючись на анонімні джерела німецьке видання пише, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням.