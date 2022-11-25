Кадри пошкоджень у економічній зоні данії показали в ефірі телеканалу TV2 ввечері 24 листопада

Данський телеканал TV2 24 листопада показав нові знімки пошкоджень російського газопроводу «Північний потік-2». Це перші фотографії пошкоджень, що сталися в економічній зоні Данії. Про це повідомляє «Європейська правда»

Телеканал відзняв пошкодження спеціальним підводним дроном, який запустили з містечка Ренне на острові Борнгольм. Для фільмування пошкоджень знадобилося близько п’яти годин. Раніше фото пошкоджень труби газопроводу опублікувало шведське видання Expressen. камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.

Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм (острів у Балтійському морі, належить Данії, – ред.) на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

Німецький журнал Spiegel із посиланням на обізнані джерела повідомив, що Центральне розвідувальне управління США у серпні цього року попереджало Німеччину про можливі атаки на російський газогін «Північний потік» в Балтійському морі. Посилаючись на анонімні джерела німецьке видання пише, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

У листопаді шведський прокурор, який розслідує пошкодження газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив факт диверсії, оскільки на місці пошкодження труби виявили сліди вибухових речовини.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням.