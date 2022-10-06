На газопроводі «Північний потік» виявили кілька пробоїн

У Швеції закінчили перевірку за фактом вибухів на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Перевірка надала докази на користь версії про серйозну диверсію на об’єктах. Про це повідомляє Служба державної безпеки Швеції.

Після огляду місця злочину шведські спецслужбовці констатували, що на ділянках газопроводів у економічній зоні Швеції сталися «сплановані вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам».

На думку фахівців, це була «дуже добре скоординована операція». На місці події провели збір доказів, які будуть досліджені та проаналізовані. Після завершення огляду місця події прокурор Матс Люнгквіст зняв оточення навколо цієї зони.

На наступних етапах розслідування має бути визначено коло підозрюваних у диверсії. Служба державної безпеки проводить розслідування за підтримки берегової охорони, поліції та ЗС Швеції.

27 вересня на північному сході від острова Борнгольм (острів у Балтійському морі, належить Данії, – ред.) на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

Німецький журнал Spiegel з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Центральне розвідувальне управління США у серпні цього року попереджало Німеччину про можливі атаки на російський газогін «Північний потік» в Балтійському морі. Посилаючись на анонімні джерела німецьке видання пише, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням.